Жителя Дагестана осудили за финансирование терроризма

Житель города Дагестанские Огни получил 8,5 года колонии строгого режима за финансирование международной террористической организации. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Республике Дагестан.

По данным ведомства, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал М. Гаджиева виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Приговор уже вступил в законную силу.

Следствие установило, что в январе 2019 года мужчина перевел более 290 тысяч рублей одному из участников террористической ячейки, осознавая, что средства предназначены для подготовки и совершения терактов.

15 октября сотрудники МВД задержали в аэропорту Сочи жителя Туапсе, который подозревается в вербовке россиян в террористическую организацию. По данным следствия, мужчина действовал по заданию иностранного куратора. С помощью сети он искал людей и вовлекал их в противоправную деятельность. В ходе реализации плана ему удалось завербовать троих россиян, которые вместе с ним планировали покинуть Россию и направиться на территорию Украины через третьи страны.

