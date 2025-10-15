На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России выявили женскую ячейку террористической организации

В Крыму выявили женскую ячейку террористической организации
true
true
true
close
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму выявили женскую ячейку террористической организации, распространявшую среди мусульман идеологию, основанную на доктрине о всемирном халифате. Об этом пишет ТАСС, приводя данные Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Республике Крым пресечена деятельность состоявшей из четырех граждан РФ законспирированной женской ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что члены террористической организации в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников.

13 октября силовики предотвратили теракт в Москве, направленный против высокопоставленного сотрудника Минобороны. По данным ФСБ, нападение готовилось специальными службами Украины совместно с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Всего были задержаны четыре человека. Трое из них — граждане России. Еще один злоумышленник — выходец из страны в Центральной Азии.

Ранее студент получил 13 лет по делу о госизмене и терроризме.

