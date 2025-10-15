В Сочи задержали подозреваемого в вербовке в террористическую организацию

Сотрудники МВД задержали жителя Туапсе, который подозревается в вербовке россиян в террористическую организацию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Имеются основания полагать, что мужчина состоял в рядах террористической организации и вербовал граждан России для участия в ней», — заявила она.

По данным следствия, мужчина действовал по заданию иностранного куратора. С помощью сети он искал людей и вовлекал их в противоправную деятельность. В ходе реализации плана ему удалось завербовать троих россиян, которые вместе с ним планировали покинуть Россию и направитьcя на территорию Украины через третьи страны.

По факту инцидента возбуждены уголовные дела по статьям о вербовке и участии в деятельности террористической организации. На данный момент мужчина заключен под стражу.

До этого официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что уголовное дело о финансировании терроризма возбуждено в отношении москвича, который перевел в криптовалюте более 60 тыс. рублей журналисту-иноагенту Аркадию Бабченко (признан в РФ иностранным агентом).

В четырех регионах РФ задержали подростков по делам, связанным с терроризмом.