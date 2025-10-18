На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пытавшийся изнасиловать юную краснодарку мужчина оказался рецидивистом

В Краснодаре задержали мужчину за нападение на школьницу с целью изнасилования
true
true
true
close
Telegram-канал «Краснодар | Телетайп»

В Краснодаре задержали мужчину, который накануне напал на 17-летнюю девушку. Об этом сообщает Kub Mash.

Нападавшим оказался 25-летний уроженец Кемерово, ранее уже имевший судимости за угон, кражи и причинение тяжкого вреда здоровью. 17 октября он набросился на несовершеннолетнюю во дворе многоэтажки на улице Яцкова в Восточном районе Краснодара.

Мать пострадавшей рассказала об инциденте в соцсетях. По ее словам, незнакомец пытался волочить ее дочь в сторону подъезда и угрожал ей ножом, но девушке удалось вырваться и забежать в шаурмичную.

Оказалось, что злоумышленник около полугода снимает квартиру в этом районе. Свои действия он объяснил тем, что был пьян. Рецидивиста уже задержали. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в его отношении уголовное дело.

«По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Москве мигрант с канцелярским ножом напал на людей и ранил сам себя.

