«Угрожал ножом, тащил в подъезд»: на Кубани неизвестный напал на девочку на улице

В Краснодаре неизвестный напал на девочку и тащил ее в сторону подъезда

В Краснодаре неизвестный мужчина напал на дочь местной жительницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп» со ссылкой на мать потерпевшей.

По словам женщины, все произошло 17 октября в Восточном районе города.

«Сегодня в 7.15 на дочку напал мужик на углу Яцкова 17к1, угрожал ножом», — рассказала краснодарка.

По ее предположению, мужчина мог выйти из последнего подъезда этого дома. Девочка поделилась, что незнакомец стал волочить ее в сторону подъезда, но ей удалось вырваться и забежать в шаурмичную.

Автор сообщения написала заявление в полицию и ждет от правоохранительных органов звонка.

Комментариев официальных ведомств по поводу инцидента не поступало.

