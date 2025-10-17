На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Угрожал ножом, тащил в подъезд»: на Кубани неизвестный напал на девочку на улице

В Краснодаре неизвестный напал на девочку и тащил ее в сторону подъезда
true
true
true
close
Telegram-канал «Краснодар | Телетайп»

В Краснодаре неизвестный мужчина напал на дочь местной жительницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп» со ссылкой на мать потерпевшей.

По словам женщины, все произошло 17 октября в Восточном районе города.

«Сегодня в 7.15 на дочку напал мужик на углу Яцкова 17к1, угрожал ножом», — рассказала краснодарка.

По ее предположению, мужчина мог выйти из последнего подъезда этого дома. Девочка поделилась, что незнакомец стал волочить ее в сторону подъезда, но ей удалось вырваться и забежать в шаурмичную.

Автор сообщения написала заявление в полицию и ждет от правоохранительных органов звонка.

Комментариев официальных ведомств по поводу инцидента не поступало.

Ранее в Петербурге две девушки подверглись нападению со стороны одного мужчины в подъезде дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами