Российские электрики начали ремонт питающей ЗАЭС ЛЭП

Персонал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и «Россетей» приступил к ремонту линии энергоснабжения «Днепровская — ЗАЭС». Об этом сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.

«Ключевую роль в обеспечении проведения этих работ в зоне активных обстрелов со стороны ВСУ играет Министерство обороны РФ. Без гарантий безопасности, обеспеченных военными, работа энергетиков была бы невозможна», — подчеркивается в пресс-релизе.

При этом отмечается, что политические и технические условия ремонта линии были оговорены при поддержке Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и «Росатома», а также МИД РФ.

Питание ЗАЭС производится исключительно от резервных дизельных реакторов с 23 сентября. Это сопряжено с рисками повторения ситуации на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году.

В этих условиях РФ готовилась обеспечить электроснабжение Запорожской АЭС посредством переподключения к своей электросети, заявляя, что восстановить оборванный канал энергоснабжения невозможно из-за обстрелов украинской стороны. Однако эксперты уверены, что подключение АЭС к другой энергосистеме возможно лишь в мирное время. На Украине обвиняют РФ в стремлении спровоцировать кризис на ЗАЭС ради ее удержания посредством обрыва связывающих объект с украинской энергосистемой ЛЭП. В России, в свою очередь, обвиняют ВСУ в регулярных обстрелах ЗАЭС и других ядерных объектов.

Ранее глава «Росатома» заявил о невозможности строительства резервной ЛЭП для ЗАЭС.