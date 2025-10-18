На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Правительство РФ выделит допсредства на закупку мазута для Камчатки

Правительство РФ передаст еще 1 млрд рублей на закупку мазута для Камчатки
Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН/РИА Новости

Правительство РФ передаст еще 1 млрд рублей на закупку мазута для Камчатки. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

В первый раз средства на топливо для полуострова были выделены в августе 2025 года, также в размере 1 млрд рублей.

«Финансирование из резервного фонда Правительства позволит закупить топливо и бесперебойно снабжать электричеством дома, поликлиники, школы, детские сады и промышленные предприятия», — говорится в пояснении к указу премьер-министра Михаила Мишустина о выделении денежных средств.

Предполагается, что новые средства помогут обеспечить энергоснабжение региона в зимний период.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сейсмособытие стало мощнейшим в регионе с 1952 года. Цунами после землетрясения накрыло Курильские острова тремя волнами.

Власти Камчатки заявили, что объекты энергетики при землетрясении не пострадали. При этом топливный комплекс соседней Сахалинской области столкнулся с серьезными проблемами.

Ранее перевернутые машины после цунами в Северо-Курильске сняли на видео.

