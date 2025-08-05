Власти оценили запасы топлива в пострадавшем от цунами Северо-Курильске

Топлива в Северо-Курильске хватит на 2,5 месяца. Об этом заявил заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков на заседании регионального минэнерго, передает РИА Новости.

После землетрясения и цунами в городе была выведена из строя трансформаторная подстанция, от которой питалась местная школа. Также в негодность пришел резервуар для топлива.

«Мы собираемся монтировать новую комплектную трансформаторную подстанцию на 630 киловатт. Здесь и оборудование морально устарело, и здание не подлежит уже восстановлению. Оно в аварийном состоянии», — заявил глава минэнерго Сахалинской области Дмитрий Куварин.

Предполагается, что новая подстанция будет готова к 15 октября, то есть заработает к началу отопительного сезона.

До этого сообщалось, что после землетрясения и цунами порт в Северо-Курильске остался без электричества.

Землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке утром 30 июля. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сейсмособытие стало мощнейшим в регионе с 1952 года. Цунами после землетрясения накрыло Курильские острова тремя волнами.

Ранее перевернутые машины после цунами в Северо-Курильске сняли на видео.