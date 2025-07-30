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Перевернутые машины после цунами в Северо-Курильске сняли на видео

Baza: в Северо-Курильске на видео сняли перевернутые авто после цунами
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В Северо-Курильске люди обнаружили перевернутые автомобили после цунами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Перевернутые машины и контейнеры — последствия цунами в Северо-Курильске на острове Парамушир», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате катаклизма три автомобиля получили повреждения, при этом одна из машин перевернулась во время цунами. Очевидцы также запечатлели разбитые контейнеры.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане недалеко от берегов Камчатки в 11:24 по местному времени (2:24 мск) 30 июля. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров, которые, по данным МЧС России, частично затопили порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид».

Позже цунами высотой около 30 см достигли побережья японского острова Хоккайдо. Сейсмологи предупредили, что угроза цунами высотой до трех метров продолжает сохраняться, так как цунами может прийти в несколько волн.

Также волны цунами после землетрясения на Камчатке дошли до американского штата Гавайи и Калифорнии.

Ранее появилось видео, как большая волна накрыла авто с людьми и собакой после землетрясения на Камчатке.

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