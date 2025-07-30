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Власти Камчатки заявили, что объекты энергетики при землетрясении не пострадали

На Камчатке после землетрясения не выявили разрушений объектов энергетики
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Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской обл.

На Камчатке после землетрясения не выявлено разрушений объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило правительство региона, пишет ТАСС.

«В настоящий момент разрушений объектов энергетической инфраструктуры не выявлено», — сообщили власти Камчатского края.

Они добавили, что все станции и сети работают в штатном режиме.

Мощное землетрясение магнитудой около 8,7 произошло у берегов Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Эпицентр находился на глубине 32 километра. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров.

После землетрясения в Петропавловске-Камчатском введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Как сообщил глава городского округа Евгений Беляев, все службы приведены в состояние повышенной готовности, продолжается обследование зданий на предмет разрушений. Беляев призвал жителей Петропавловска-Камчатского не поддаваться панике и вспомнить об элементарных правилах поведения в случае землетрясения.

Ранее сообщалось, что на Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение.

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