Власти Камчатки заявили, что объекты энергетики при землетрясении не пострадали

На Камчатке после землетрясения не выявили разрушений объектов энергетики

На Камчатке после землетрясения не выявлено разрушений объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило правительство региона, пишет ТАСС.

«В настоящий момент разрушений объектов энергетической инфраструктуры не выявлено», — сообщили власти Камчатского края.

Они добавили, что все станции и сети работают в штатном режиме.

Мощное землетрясение магнитудой около 8,7 произошло у берегов Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Эпицентр находился на глубине 32 километра. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров.

После землетрясения в Петропавловске-Камчатском введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Как сообщил глава городского округа Евгений Беляев, все службы приведены в состояние повышенной готовности, продолжается обследование зданий на предмет разрушений. Беляев призвал жителей Петропавловска-Камчатского не поддаваться панике и вспомнить об элементарных правилах поведения в случае землетрясения.

Ранее сообщалось, что на Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение.