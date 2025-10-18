На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне завоевали большинство золотых медалей на олимпиаде по химии в Туркменистане

Российские студенты взяли 13 золотых медалей на олимпиаде по химии в Ашхабаде
true
true
true
close
Farknot Architect/Shutterstock/FOTODOM

Российские студенты завоевали 13 золотых медалей на IV Международной олимпиаде по химии, которая прошла в Ашхабаде на базе Туркменского государственного университета имени Махтумкули. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, представившей официальные результаты соревнований.

Олимпиада проходила с 15 по 17 октября и включала индивидуальные состязания в двух категориях. В первой — для студентов химических и смежных специальностей — россияне получили 11 золотых медалей из 14 возможных. Победителями стали учащиеся Уфимского нефтяного университета, Казанского федерального, МГУ, Новосибирского госуниверситета и МФТИ.

Во второй категории, где выступали студенты, не изучающие химию профессионально, две золотые награды из 12 также достались представителям МФТИ.

В олимпиаде участвовали восемь российских вузов, включая Российский университет дружбы народов, Уфимский университет науки и технологий и Калмыцкий государственный университет.

Всего в соревнованиях приняли участие более 250 студентов из 47 университетов 13 стран, включая Россию, Китай, Иран, Великобританию и Казахстан.

Ранее российский фильм стал лауреатом Миланского кинофестиваля.

