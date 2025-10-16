На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский фильм стал лауреатом Миланского кинофестиваля

Фильм «Лестница в небо» стал лауреатом Миланского кинофестиваля
Федерация фехтования России

В Милане завершился 43-й международный фестиваль спортивных фильмов, лауреатом которого стал российский фильм «Лестница в небо», посвященный триумфальному выступлению сборной России по фехтованию на Олимпийских играх 2020 года в Токио, сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Звание лауреата фестиваля дает включение в культурную программу зимней Олимпиады, которая пройдет в Италии в феврале 2026 года.

В Миланском кинофестивале, который открывала и закрывала по видеосвязи президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, приняли участие более 120 фильмов из десятков стран.

Также наград были удостоены еще две российские картины: документальный фильм «Вершина жизни капитана Тарпищева» и игровой короткометражный фильм о молодом боксере «Немой».

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

Ранее Владимир Путин поздравил саблистку Яну Егорян с победой на чемпионате мира в Тбилиси.

