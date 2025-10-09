На Украине назвали пропагандой «российского империализма» Бородинскую битву и все связанные с ней объекты культурного наследия и географические названия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы украинского Института национальной памяти.

Институт призывает власти Украины провести «декоммунизацию» всех объектов, связанных с памятью об этой битве, чтобы исполнить требования действующего законодательства.

Бородинское сражение состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 года. В этой битве, как в целом в Отечественной войне 1812 года, участвовали в том числе украинские солдаты и офицеры. В отражении атак французской армии участвовали Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т. д.

Ранее на Украине декоммунизировали советский сорт черешни «Валерий Чкалов».