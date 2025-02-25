В Полтаве демонтировали памятник Петру І

В Полтаве на Украине демонтировали памятник российскому императору Петру І. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале, ссылаясь на горсовет.

«Такое решение было принято в соответствии с действующим законодательством и политикой деколонизации, которую проводит министерство культуры и информационной политики Украины», — говорится в публикации.

По данным агентства Укринформ, в Полтаве также была демонтирована мемориальная доска в честь советского педагога и писателя Антона Макаренко с фасада одного из домов.

До этого в Киеве демонтировали памятник российскому и советскому физиологу, лауреату Нобелевской премии, академику Ивану Павлову. Памятник находился в Печерском районе украинской столицы возле Александровской больницы.

31 декабря сообщалось, что в Одессе демонтировали памятник поэту и певцу Владимиру Высоцкому.

Ранее в Кривом Роге демонтировали памятник Льву Толстому.