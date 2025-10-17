В Белгородской области восстанавливают подачу электричества

Гладков: в Белгородской области восстанавливают подачу света после атаки БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в двух районах восстанавливают подачу электричества после атаки БПЛА. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет о населенных пунктах Краснояружского и Ракитянского районов области.

«В результате атаки вражеского беспилотника повреждён объект инфраструктуры. В настоящий момент аварийные службы занимаются ликвидацией последствий», — отметил Гладков.

Накануне Гладков сообщал, что в Грайворонском городском округе из-за ударов украинских войск пострадала супружеская пара.

Пострадавших доставили для обследования в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Кроме того, в селе Козинка беспилотник ударил по объекту инфраструктуры — в части населенного пункта временно отсутствовало электроснабжение, добавил глава региона.

16 октября Гладков рассказал, что в городе Шебекино атакам семи дронов подверглось производственное предприятие. В результате удара одного из беспилотников оказался ранен сотрудник. Медики доставили мужчину в Шебекинскую ЦРБ с баротравмой.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области возможны проблемы с электричеством из-за атаки ВСУ.