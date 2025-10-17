В Белгородской области восстанавливают подачу электричества

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в двух районах восстанавливают подачу электричества после атаки БПЛА. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, речь идет о населенных пунктах Краснояружского и Ракитянского районов области.
«В результате атаки вражеского беспилотника повреждён объект инфраструктуры. В настоящий момент аварийные службы занимаются ликвидацией последствий», — отметил Гладков.
Накануне Гладков сообщал, что в Грайворонском городском округе из-за ударов украинских войск пострадала супружеская пара.
Пострадавших доставили для обследования в городскую больницу №2 г. Белгорода.
Кроме того, в селе Козинка беспилотник ударил по объекту инфраструктуры — в части населенного пункта временно отсутствовало электроснабжение, добавил глава региона.
16 октября Гладков рассказал, что в городе Шебекино атакам семи дронов подверглось производственное предприятие. В результате удара одного из беспилотников оказался ранен сотрудник. Медики доставили мужчину в Шебекинскую ЦРБ с баротравмой.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области возможны проблемы с электричеством из-за атаки ВСУ.