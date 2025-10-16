Власти Белгородской области сообщили о ранении мужчины в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что несколько населенных пунктов в Белгородской области атаковали украинские беспилотники.

По информации главы региона, в городе Шебекино атакам семи беспилотников подверглось производственное предприятие. В результате удара одного из дронов оказался ранен сотрудник. Медики доставили мужчину в Шебекинскую ЦРБ с баротравмой.

По словам Гладкова, на территории предприятия были повреждены складские помещения, спецтехника и оборудование. Кроме того, в Шебекино от удара дрона в частном доме выбило окна.

16 октября глава региона сообщал, что Вооруженные силы Украины ударили дроном по рейсовому автобусу в селе Илёк-Кошары Ракитянского района Белгородской области. В результате атаки пострадали три человека: две пассажирки и водитель.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа беспилотник ударил по частному дому. В результате была ранена женщина. В Грайворонской ЦРБ ей диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Кроме того, была повреждена надворная постройка.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области возможны проблемы с электричеством из-за атаки ВСУ.