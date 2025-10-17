В Белгородской области супружеская пара пострадала из-за удара ВСУ

Украинские войска нанесли удары по Грайворонскому округу Белгородской области, ранена супружеская пара. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона на территории частного домовладения ранены супруги. Предварительно, у обоих минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и баротравма», — рассказал губернатор.

Гладков уточнил, что бригада скорой доставляет пострадавших для обследования в городскую больницу №2 г. Белгорода.

При этом в домовладении посечены забор и надворная постройка.

Кроме того, в селе Козинка беспилотник ударил по объекту инфраструктуры — в части населенного пункта временно отсутствует электроснабжение.

«Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с МО РФ», — добавил глава Белгородской области.

Также в селе Глотово с БПЛА было сброшено взрывное устройство, в результате чего разрушена надворная постройка.

Накануне Гладков рассказал, что в городе Шебекино атакам семи дронов подверглось производственное предприятие. В результате удара одного из беспилотников оказался ранен сотрудник. Медики доставили мужчину в Шебекинскую ЦРБ с баротравмой.

По словам губернатора, на территории предприятия были повреждены складские помещения, спецтехника и оборудование. Кроме того, в Шебекино из-за атаки дрона в частном доме выбило окна.

Ранее украинские беспилотники атаковали водозабор в Каменке-Днепровской.