На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области супружеская пара пострадала из-за удара ВСУ

Гладков: в Белгородской области супружеская пара пострадала из-за удара ВСУ
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Украинские войска нанесли удары по Грайворонскому округу Белгородской области, ранена супружеская пара. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона на территории частного домовладения ранены супруги. Предварительно, у обоих минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и баротравма», — рассказал губернатор.

Гладков уточнил, что бригада скорой доставляет пострадавших для обследования в городскую больницу №2 г. Белгорода.

При этом в домовладении посечены забор и надворная постройка.

Кроме того, в селе Козинка беспилотник ударил по объекту инфраструктуры — в части населенного пункта временно отсутствует электроснабжение.

«Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с МО РФ», — добавил глава Белгородской области.

Также в селе Глотово с БПЛА было сброшено взрывное устройство, в результате чего разрушена надворная постройка.

Накануне Гладков рассказал, что в городе Шебекино атакам семи дронов подверглось производственное предприятие. В результате удара одного из беспилотников оказался ранен сотрудник. Медики доставили мужчину в Шебекинскую ЦРБ с баротравмой.

По словам губернатора, на территории предприятия были повреждены складские помещения, спецтехника и оборудование. Кроме того, в Шебекино из-за атаки дрона в частном доме выбило окна.

Ранее украинские беспилотники атаковали водозабор в Каменке-Днепровской.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами