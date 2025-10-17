СК возбудил дело после взрыва на заводе в Башкирии

Следственный комитет России по Республике Башкортостан начал уголовное дело в связи со взрывом на предприятии «Авангард», расположенном в городе Стерлитамак. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.
Основанием для возбуждения дела послужили признаки преступления, квалифицируемого как нарушение правил промышленной безопасности на опасных объектах, приведшее по неосторожности к нанесению тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК РФ).
Взрыв на нитроузле предприятия «Авангард» произошел 17 октября. В соседних зданиях выбило стекла. На место происшествия оперативно направились бригады скорой помощи и спасатели. Из-под завалов спасли уже восемь человек. Одно из строений завода было уничтожено взрывом.
Взрыв на стерлитамакском заводе, по предварительным данным, стал следствием превышения допустимого уровня концентрации воспламеняющихся паров в воздухе.
