СК возбудил дело после взрыва на заводе в Башкирии

СК: после взрыва на заводе «Авангард» возбуждено дело о нарушении безопасности

Следственный комитет России по Республике Башкортостан начал уголовное дело в связи со взрывом на предприятии «Авангард», расположенном в городе Стерлитамак. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

Основанием для возбуждения дела послужили признаки преступления, квалифицируемого как нарушение правил промышленной безопасности на опасных объектах, приведшее по неосторожности к нанесению тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Взрыв на нитроузле предприятия «Авангард» произошел 17 октября. В соседних зданиях выбило стекла. На место происшествия оперативно направились бригады скорой помощи и спасатели. Из-под завалов спасли уже восемь человек. Одно из строений завода было уничтожено взрывом.

Взрыв на стерлитамакском заводе, по предварительным данным, стал следствием превышения допустимого уровня концентрации воспламеняющихся паров в воздухе.

