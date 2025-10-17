В Госдуму внесли законопроект о нормативе численности школьных классов

В Госдуме предложили ввести норму на количество детей в классе

В России предложили ввести норматив максимального количества детей в школьных классах и установить доплаты педагогам за каждого ученика сверх этой нормы. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Государственной думы, сообщает «Парламентская газета».

Согласно инициативе, учителям будут доплачивать от одной тысячи рублей за каждого ребенка в классе сверх установленного норматива. В настоящее время в российских школах отсутствуют прямые ограничения по количеству учащихся в классах, однако действуют санитарные нормы, требующие не менее 2,5 квадратных метра на каждого ребенка.

Авторы законопроекта считают, что предлагаемые меры повысят привлекательность профессии учителя, сократят кадровый дефицит в образовательных организациях и улучшат качество учебного процесса. В случае принятия документа это будет первое законодательное ограничение численности школьных классов в России.

В сентябре в школе №55 Волгограда во время пересменки произошла давка. Автор сообщения напомнил, что в школе, рассчитанной на 1000 мест, сейчас учится 2800 учеников. По мнению местного жителя, микрорайон остро нуждается еще в одной школе, которая разгрузит переполненное учреждение.

Ранее эксперт сообщил, что из школ «выдавливают» учеников, которые портят статистику педагогам.