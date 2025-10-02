Эксперт: из школ «выдавливают» учеников, которые портят статистику педагогам

В Москве запустили механизм поощрения учителей за успехи школьников – размер выплат педагогам будет зависеть от успеваемости детей. Предполагается, что это позволит сформировать коллективную ответственность педагогов за результаты обучения, однако на деле это решение грозит негативными последствиями. Вместо того, чтобы давать знания, учителя будут стремиться к показателям, считает председатель общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова.

«Сейчас и так очень большая проблема в Москве – выдавливание детей из школ после девятого класса. Огромное количество родителей по этому поводу обращаются к нам за помощью. Угрозами или уговорами избавляются от неугодных учеников, которые портят показатели школы», — рассказала эксперт в эфире Общественной Службы Новостей.

При этом есть проблема с тем, как будут контролировать соблюдение механизма, отметила специалист. Она напомнила о недавнем случае, когда учащиеся одной из школ массово сдали экзамен по предмету одного из учителей только с целью испортить ему статистику.

Напомним, о внедрении механизмов стимулирования педагогов к достижению более высоких результатов учеников сообщили в столичном департаменте образования и науки. Предполагается, что это позволит Москве оставаться в лидерах по качеству образования. Оценивать вклад каждого работника образования будут внутри объединения учителей для учебно-методической работы. Выплаты будут распределяться исходя из показателей детей на независимых диагностиках, а также ЕГЭ и ОГЭ.

Ранее профсоюз педагогов отказался от премий за успехи школьников в пользу нормальных зарплат.