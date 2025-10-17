Суд в Польше отказался выдать ФРГ украинца по делу о взрыве на «Северных потоках»

Суд в Польше постановил освободить украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости.

«На основании 253 УПК отменить меру пресечения в виде ареста и немедленно его освободить», — говорится в сообщении.

7 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство его страны против выдачи Германии Журавлева, но решение останется за судом. Туск добавил, что Польша и он лично всегда выступали против строительства «Северного потока — 2».

За день до этого сообщалось, что суд в Польше продлил арест Журавлева. Рассмотрение дела об экстрадиции в Германию произойдет не позднее, чем через 40 дней.

В начале сентября помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев раскритиковал версию германских следователей, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят украинские диверсанты-любители.

Ранее в польском парламенте произошел конфликт из-за фигуранта дела о «Северных потоках».