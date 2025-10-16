В польском парламенте произошел конфликт из-за фигуранта дела о «Северных потоках»

Скандал разразился в сейме Польши из-за гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрыву «Северного потока». Подробности инцидента приводит агентство РАР.

Вечером 15 октября комиссия сейма собралась для обсуждения законопроекта о бюджете на 2026 год в части финансирования Конституционного и Верховного судов республики. Депутат Павел Яблоньский потребовал отменить заседание, напомнив, что на заседании комиссии по вопросам обороны 16 октября должен был быть рассмотрен вопрос о блокировании экстрадиции украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве газопровода «Северный поток».

Согласно протоколу голосования, который Яблоньский разместил на платформе X, за предложение о завершении заседания комиссии было 15 депутатов, 13 были против, а 9 не голосовали. Все закончилось скандалом, когда депутат Томаш Зимох заявил, что не голосовал, поскольку не получил бюллетень.

«После этого включенный микрофон зафиксировал нецензурные слова председателя комиссии в отношении депутата Зимоха», — говорится в сообщении.

7 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство его страны против выдачи Германии Журавлева, но решение останется за судом. Туск добавил, что Польша и он лично всегда выступали против строительства «Северного потока — 2».

Днем ранее сообщалось, что суд в Польше продлил арест Журавлева. Рассмотрение дела об экстрадиции в Германию произойдет не позднее, чем через 40 дней.

Ранее в ФРГ заявили о нежелании Берлина расследовать теракт на «Северных потоках».