Жители российского региона пожаловались на то, что у них отбирают животных из-за вируса

Жители Кемерово пожаловались на то, что у них отбирают скот из-за вируса
Nadia Levinskaya/Shutterstock/FOTODOM

Жители Рудничного района Кемерово пожаловались на то, что у них отбирают домашний скот из-за неизвестного вируса. Об этом сообщает Сiбдепо.

По их словам, они пытались воспрепятствовать этому и настаивали на проведении повторных экспертиз, однако, это не помогло.

«Речь идет о высококонтагиозном заболевании (скорость заболевания высокая). Люди не болеют. Но несет огромный клинический ущерб. Как мы уже понимаем, у вас случился очаг, а пострадали люди в 5-километровой зоне, и вот сейчас нам всем нужно при вашем содействии эту историю локализовать», — привели слова начальника отдела ветеринарно-санитарной экспертизы управления ветеринарии Кузбасса Екатерины Некрасовой в жалобе.

В Управлении Ветеринарии Кузбасса заявили, что специалисты изымают только свиней, а не весь домашний скот. Там добавили, что ветеринарные правила не предполагают проведения дополнительных лабораторных исследований в угрожаемой зоне.

Накануне сообщалось, что в России планируют запретить детям, пьяным и недееспособным гражданам выгуливать доберманов и немецких овчарок, ограничение также может затронуть питомцев выше 30–40 см. В сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выгула опасных собак детьми до 16 лет и пьяными людьми.

Ранее в ОП раскритиковали законопроект о запрете кормления бездомных животных.

