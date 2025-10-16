В ОП раскритиковали законопроект о запрете кормления бездомных животных

Общественная палата (ОП) РФ в ходе нулевого чтения не поддержала законопроекты о запрете кормления безнадзорных животных. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя комиссии ОП РФ по экологии и устойчивому развитию Елены Шаройкиной, законопроекты о запрете кормления бездомных животных и о запрете противодействия представителям организаций, осуществляющих отлов животных без владельцев, не соответствуют ни юридическим, ни моральным нормам.

По ее мнению, в случае, если законопроект будет принят, то «общество будет учиться жестокости».

Член ОП добавила, что разделяет обеспокоенность депутатов Госдумы в связи с нападениями безнадзорных животных, но не считает предложенные законопроекты решением проблемы.

В июле газета «Известия» писала, что рабочая группа Госдумы по обращению с бездомными животными разработала законопроект, который предполагает введение административной ответственности для россиян, не сообщивших в органы власти, что на их территории гуляют бродячие собаки.

21 июля сообщалось, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, который запрещает кормить животных рядом с многоквартирными домами, школами, больницами и спортивными площадками.

Ранее кинолог предупредил об опасности прикормки бродячих собак.