В Ленобласти перед судом предстанет серийный насильник

Житель Ленобласти насиловал женщин в подъезде и попал под суд
В Ленинградской области 44-летний житель предстанет перед судом за серию преступлений против половой свободы женщин. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ.

По версии правоохранительных органов, обвиняемый дважды в разное время нападал на женщин в подъездах города Бугры Всеволожского района и подвергал их сексуальному насилию.

Свою вину преступник признал. На камеру житель области заявил, что осознает то, что «причинил девушкам неприятные действия».

До этого в Санкт-Петербурге под стражу отправили мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетних. По версии следствия, мужчина в течение двух лет склонял детей к употреблению наркотиков и совершал действия сексуального характера в отношении них отношении. Обвинение насчитывает девять эпизодов.

Ранее в Кургане суд приговорил серийного насильника к 20 годам колонии особого режима.

