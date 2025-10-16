В Кургане вынесли приговор серийному насильнику

Серийного насильника из Кургана приговорили к 20 годам тюрьмы. Об этом пишет «Лента.ру».

Осужденному 34 года. По данным суда, 30 октября 2024 года мужчина увидел на остановке несовершеннолетнюю девушку, после чего начал преследовать ее и изнасиловал в безлюдном месте. После этого преступления правоохранителям удалось его задержать. Перед этим он уже неоднократно был судим за подобные деяния.

Как установило следствие, мужчина также совершил попытку изнасилования 19-летней девушки 1 января 2024, однако той удалось от него отбиться. Также он пытался изнасиловать еще одну женщину в местном парке 27 апреля 2023 года.

Суд приговорил насильника к 20 годам колонии особого режима по статьям о нанесении побоев судимым лицом и изнасиловании. Также ему запретили работать с несовершеннолетними в течение 10 лет после освобождения.

До этого в Санкт-Петербурге под стражу отправили мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетних. По версии следствия, мужчина в течение двух лет склонял детей к употреблению наркотиков и совершал действия сексуального характера в их отношении. Обвинение насчитывает девять эпизодов.

Ранее в Кургане мужчину осудили на 18 лет за изнасилование трех детей сожительницы.