Выход на тонкий лед для двух детей из Сибири закончился трагедией

В Новосибирске двое мальчиков провалились под лед озера, их не спасли
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске любопытство двух мальчиков обернулось трагедией — дети вышли на тонкий лед водоема и провалились в воду. Спасти их не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска.

Инцидент произошел 16 октября в Дзержинском районе. Два мальчика 12-ти и 13-ти лет вышли на лед озера у дома 21 по улице Левитина и оказались в ледяной воде. Ни один из детей не выжил.

Сотрудники экстренных служб напомнили родителям о важности профилактических бесед с детьми об опасности выхода на водоемы осенью. Также спасатели посоветовали предложить детям альтернативные развлечения — записать их на дополнительные занятия и больше проводить время всей семьей.

Ранее снегоход с людьми провалился под лед на реке Оленек в Якутии.

