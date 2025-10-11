На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Снегоход с людьми провалился под лед на реке Оленек в Якутии

МЧС РФ: в Якутии снегоход с четырьмя мужчинами провалился под лед
Telegram-канал Департамент гражданской защиты ЯНАО

Снегоход с людьми провалился под лед в Оленекском районе Республики Саха (Якутии). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, четверо мужчин выехали на снегоходе «Буран» из села Харыялах в сторону села Оленек. Транспортное средство двигалось по замерзшей реке Оленек, но в 80 метрах от берега провалилось под лед.

«В результате происшествия двое [человек] смогли самостоятельно выбраться», — говорится в заявлении.

На поиски других двоих мужчин направили 10 специалистов. Но их спасти не удалось.

В связи с произошедшим в МЧС предупредили, что процесс ледообразования на территории Якутии только начался. Лед еще не сформирован, поэтому выходить на водные объекты строго запрещено. Ведомство призвало граждан дождаться официального открытия ледовых переправ.

19 сентября Telegram-канал Mash Gor сообщил, что в Хунзахском районе Республики Дагестан школьница спасла мальчика, провалившегося под лед. Журналисты выяснили, что девочка гуляла с сестрой у озера. В это же время на водоем с санками пришел соседский мальчик, который провалился под лед. Он пытался выбраться самостоятельно, но не смог уцепиться руками за скользкие края. Поняв это, школьница бросилась ему на помощь.

Ранее в озере в Забайкальском крае затонул вездеход с геологами.

