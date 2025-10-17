На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В румынской столице взорвался жилой дом, несколько человек пострадали

МВД: взрыв в Бухаресте разрушил квартиры на нескольких этажах жилого дома
В румынской столице Бухаресте произошел мощный взрыв в жилом доме. Об этом сообщили газете Evenimentul Zilei в департаменте по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии.

По информации властей, два верхних этажа восьмиэтажного здания на 5-м районе города были серьезно повреждены, особенно пострадали угловые квартиры. В результате инцидента двух человек спасти не удалось, еще четверо получили тяжелые травмы. Всего пострадали 11 жителей.

Спасатели эвакуировали жильцов, а также продолжают поиски возможных людей, оставшихся в здании. Родителей учеников близлежащего лицея Болинтиняну вызвали за детьми после того, как в школе были повреждены окна.

Один из жителей, покинувших здание, сообщил, что накануне чувствовал запах газа в доме. По предварительной версии, причиной взрыва стала газовая утечка. На месте также находятся мэр Бухареста и руководители департаментов чрезвычайных ситуаций для координации действий спасателей.

На месте инцидента ввели «красный план» — высший уровень мобилизации спасателей и пожарных. На месте работают многочисленные аварийно-спасательные подразделения, в том числе десять пожарных машин, две автолестницы, спецтехника для деблокировки пострадавших, три машины скорой помощи SMURD, мобильное отделение интенсивной терапии и пункт управления. Также задействована техника химической и радиационной безопасности.

Ранее в Риме взорвали автомобиль известного журналиста-расследователя.

