В Риме взорвали автомобиль известного журналиста-расследователя

В Риме произошел взрыв автомобиля известного итальянского журналиста Cигфридо Рануччи, ведущего программу расследований Report на государственном телеканале Rai, и его дочери. Об этом сообщила газета Rai.

По информации Corriere della Sera, мощность взрыва была такой, что повреждены оказались не только автомобили, но и дом, рядом с которым они стояли. Никто из людей не пострадал, хотя, как отметил Ranucci, его дочь прошла мимо автомобиля незадолго до взрыва и могла пострадать. Журналист считает, что происшествие связано с анонсом новых расследований его программы.

На месте инцидента работают полицейские спецподразделения и пожарные, ведутся необходимые проверки. По словам журналиста, бомба была заложена под автомобиль.

С места события появились видеозаписи, на которых зафиксировали поврежденный капот автомобиля и разлетевшиеся на несколько метров обломки.

