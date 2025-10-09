В Бельгии задержали террористов, готовивших покушение на премьер-министра

HLN: в Бельгии трое террористов готовили теракт против премьера при помощи БПЛА

Полиция Бельгии задержала в Антверпене троих мужчин, которых подозревают в подготовке покушений на премьер-министра Барта де Вевера и некоторых других политиков. Об этом сообщает портал Het Laatste Nieuws (HLM) со ссылкой на правоохранительные органы.

«Подозреваемые, предположительно, планировали совершить теракт с использованием беспилотника, к которому должно было быть прикреплено взрывное устройство. Трое подозреваемых были задержаны, один из них впоследствии отпущен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что третьего мужчину пришлось отпустить, так как улик против него «недостаточно для содержания под стражей».

Журналисты напоминают, что де Вевер уже становился целью покушения, когда был мэром Антверпена. Тогда попытку нападения также удалось пресечь.

3 октября телеканал VRT NWS со ссылкой на источники сообщал, что над бельгийской военной базой «Эльзенборн» появлялись 15 беспилотников. Идентифицировать происхождение БПЛА не удалось.

В последние недели между премьером Бельгии и центральным руководством Евросоюза зреет конфликт из-за желания ряда европейских политиков выделить Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов, хранящихся на счетах бельгийской компании Euroclear.

Де Вевер заявлял, что изъятие активов Центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для стран Евросоюза в целом, и выдвигал ряд требований к ЕС.

Ранее фон дер Ляйен назвала инциденты с беспилотниками в Европе гибридной войной.