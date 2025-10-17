Врач перечислила продукты, которые могут спровоцировать ботулизм

Невролог Демьяновская: ботулотоксин может быть в консервах, мясе и вяленой рыбе

Острая и опасная для жизни человека инфекция – ботулизм – возникает из-за бактерий Clostridium botulinum, которые выделяют один из самых сильных ядов. Этот токсин при попадании в организм быстро атакует нервную систему, мешает передавать сигналы от двигательных нервов к мышцам и приводит к параличу. Содержаться опасные бактерии могут в консервах, грибах, мясе, вяленой рыбе и прочих продуктах, сообщила с RT кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.

Ботулизм требует срочной медпомощи помощи, так как может привести к летальному исходу из-за остановки дыхания. Причем заражаются люди чаще всего как раз через пищу, отметила врач.

«Опасность представляют некачественные консервы, вяленая, копчёная или солёная рыба и мясо, приготовленные с грубыми нарушениями технологии. Опасны домашние заготовки, если для них использованы плохо промытые грибы, фрукты и овощи, банки плохо стерилизованы», — пояснила она.

После заражения симптомы заболевания проявляются через несколько часов или дней, сначала в виде тошноты, рвоты и общей слабости. Затем у пациента начинает двоиться в глаза, опускаются веки, ему становится сложно глотать, речь становится бессвязной, во всем теле ощущается слабость. При таких симптомах важно немедленно вызвать скорую помощь, подчеркнула Демьяновская.

Что касается профилактики заражения, то врач призвала не покупать домашние консервы, вяленую рыбу и мясные изделия с рук, не употреблять в пищу консервацию, если крышка вздулась, а рассол стал мутным. Однако важно также учитывать, что зараженные ботулотоксином продукты внешне и по вкусу зачастую не отличаются от обычных, заключила специалист.

Накануне сообщалось, что в республике Дагестан шесть человек заразились ботулизмом из-за закруток. После еды люди с тяжелыми формами ботулизма были направлены в республиканский инфекционный центр, уточнялось, что одна из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее шестимесячный малыш заболел ботулизмом, попробовав мед.