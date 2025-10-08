Шестимесячный малыш заболел ботулизмом, попробовав мед

В Бари шестимесячный ребенок оказался в реанимации из-за младенческого ботулизма — редкой и опасной формы интоксикации, которая могла быть вызвана употреблением меда, пишет Today.

Мальчик был госпитализирован в детскую больницу им. Джованни XXIII с симптомами, включавшими паралич зрачков, плохую реакцию на раздражители и нарастающую мышечную слабость. Врачи сразу заподозрили младенческий ботулизм и начали все необходимые диагностические процедуры.

Руководство больницы связалось с Национальным институтом здравоохранения и Токсикологическим центром Павии для получения специфического антиботулинического препарата. Ребенка перевели в отделение интенсивной терапии, где он получал поддержку дыхания, питание и круглосуточное наблюдение. Сыворотка была введена менее чем через 24 часа после постановки диагноза, что сыграло решающую роль в спасении жизни малыша.

Медицинские специалисты подчеркивают, что мед может содержать споры ботулотоксина, которые у младенцев до одного года способны развиваться в кишечнике и становиться опасными.

«По этой причине детям младше года мед давать нельзя», — отметил врач.

