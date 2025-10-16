На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе шесть человек заразились ботулизмом

Baza: в Дагестане шесть человек заразились ботулизмом из-за закруток
true
true
true
close
Pexels

В Республике Дагестан шесть человек заразились ботулизмом из-за закруток. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Опасные банки попали на стол двух семей в Махачкале. После еды люди с тяжелыми формами ботулизма были направлены в республиканский инфекционный центр», — говорится в посте.

По данным канала, одна из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В конце сентября этого года семейная пара из города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) попала в больницу с подозрением на ботулизм. Супруги могли отравиться консервами домашнего производства.

10 сентября пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщила, что в Екатеринбурге после свадебного банкета в частном доме пять человек заразились норовирусом. Сотрудники федеральной службы установили, что приготовление пищи для мероприятия было организовано на бытовой кухне силами хозяев дома. При этом к обслуживанию банкета были привлечены официанты по объявлению.

Ранее в лицее в Московской области зафиксировали случай массового отравления детей.

