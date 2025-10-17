Стоматолог назвал пять главных ошибок при чистке зубов

Чтобы поддерживать красоту и здоровье зубов, недостаточно просто чистить зубы дважды в день, считает стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Назир Магомедов. О пяти распространенных ошибках во время этой гигиенической процедуры, а также о том, как их не допускать, специалист рассказал с «Газетой.Ru».

Первая ошибка — слишком быстрая чистка. Как обратил внимание врач, многие люди чистят зубы «на скорую руку» и уделяют все внимание «зоне улыбки» — передней поверхности зубов. В среднем такая «чистка» длится около 30 секунд. За такое время просто невозможно провести качественную чистку зубов. А внутренняя сторона зубов и жевательные поверхности — излюбленные места для кариеса.

«Чистить зубы необходимо минимум две минуты. Вы можете включить любимую песню (большинство треков длятся как раз 2–3 минуты), поставить таймер или купить электрическую щетку со встроенным таймером. Кроме того, важно соблюдать порядок чистки: сначала почистите внешнюю поверхность всех зубов, потом внутреннюю, а затем тщательно пройдитесь по жевательным поверхностям. И не забывайте про самые дальние зубы», — посоветовал стоматолог.

Вторая ошибка — неправильная техника чистки. По словам специалиста, во многих случаях люди просто активно и энергично водят щеткой горизонтально, особенно по передним зубам. Такие движения не выметают налет, а просто размазывают его. Травмируется эмаль у основания зубов, кроме того, налет попадает под десну, вызывая ее воспаление.

Правильная техника заключается в следующем: щетку необходимо двигать выметающими движениями — от десны к краю зуба. Врач посоветовал представить, что вы «подметаете» налет с поверхности зуба.

Третья ошибка — использование жесткой щетки и сильный нажим. Как предупредил стоматолог, жесткая щетина и сильный нажим — враги вашей эмали и десен. Они стирают эмаль, делая зубы чувствительными к холодному и горячему, в также травмируют десны, вызывая их кровоточивость и рецессию.

«Используйте щетку средней (medium) или мягкой (soft) жесткости. Держите ее как ручку, а не как скалку, чтобы не было соблазна давить слишком сильно. Качественная чистка — это не про силу, а про технику и время. Кроме того, важно помнить, что одна щетка рассчитана примерно на 2–3 месяца использования. За этот период щетинки стираются, теряется изначальная форма пучков, а в порах и трещинках накапливаются бактерии. Если вы переболели простудой, щетку лучше заменить сразу же», — посоветовал Магомедов.

Четвертая ошибка — игнорирование межзубных промежутков. По словам врача, зубной щетки недостаточно для качественной чистки зубов. Дело в том, что щетинки зубной щетки не могут физически проникнуть в узкие промежутки между зубами. А именно там чаще всего начинается образование кариеса и скапливаются остатки пищи, вызывающие неприятный запах и воспаление десен.

«Рекомендуется использовать зубную нить (флосс) или ирригатор один раз в день, желательно вечером. Это не «опция для фанатов», а обязательная часть гигиены, как и сама чистка зубов», — подчеркнул специалист.

Пятая ошибка — игнорирование языка и щек. Как объяснил Магомедов, на языке и внутренней поверхности щек скапливается огромное количество бактерий, которые являются причиной неприятного запаха изо рта и снова попадают на чистые зубы.

«На обратной стороне многих щеток есть специальная ребристая поверхность для очистки языка. Также для этого продаются специальные скребки. Достаточно нескольких легких движений от корня языка к кончику будет достаточно. А щеки и губы изнутри достаточно просто очистить мягкими круговыми движениями», — посоветовал стоматолог.

«Самостоятельный уход за полостью рта не всегда удаляет весь налет, особенно в труднодоступных местах. Со временем мягкий налет минерализуется и превращается в зубной камень, который возможно удалить только при помощи профессиональной гигиены полости рта. Поэтому важно проходить профилактические осмотры у стоматолога хотя бы раз в полгода», — добавил Магомедов.

