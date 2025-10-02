Стоматолог назвал компоненты в зубной пасте, которые вредят здоровью

Стоматолог Артур Тумашевич в беседе с «Газетой.Ru» посоветовал россиянам избегать зубных паст, которые в своем составе содержат лаурит сульфат, хлоргексидин, триклозан, спирт и мел. А вот фторидов, по его словам, бояться не стоит.

«Классические пенообразователи типа лаурила сульфата, являются раздражителями для слизистой и дополнительно сушат ее. Ко всему прочему, они являются и аллергенами, и канцерогенами, по некоторым данным. Также в составе зубной пасты могут быть некоторые виды парабенов или спирт. Все это дает сухость полости рта — такие пасты нельзя использовать на постоянной основе. Различные масла в составе могут быть аллергенами и не всем пациентам подходить», — сказал Тумашевич.

Стоматолог также рекомендовал относиться с осторожностью к антибактериальным веществам в составе зубных паст — они могут вызвать дисбактериоз.

«Если мы говорим с вами про пародонтологическое воздействие, то у нас очень часто любят добавлять в некоторые пасты хлоргексидин, триклозан или прополис. Это хорошие препараты, но они используются в ограниченном промежутке времени — до двух недель. Далее они изменяют состав микрофлоры полости рта. И, наоборот, у нас получается своего рода дисбактериоз поверхности слизистой — полость рта начинает заселяться не нормальной микрофлорой, а агрессивной, патогенной, которая устойчива к воздействию данных препаратов. То есть мы своими руками начинаем вредить организму. Поэтому я бы сразу сказал, пожалуйста, будьте аккуратны в этом плане», — отметил специалист.

Тумашевич также посоветовал не увлекаться отбеливающими пастами, потому что содержащийся в них абразив может привести к повышению чувствительности зубов.

«Классический компонент, которого надо бояться, это так называемый индекс абразивности, когда пасты имеют достаточно сильный абразив в своем составе. Особенно стоит избегать в составе мел — есть пасты ограниченного применения, и там экстремальное отбеливание. Это, на самом деле, не химическое отбеливание, это банальное истирание, воздействие «наждачки» на поверхность зубов, поэтому применение такой пасты больше одной недели может грозить повышением чувствительности зубов. Кроме того, отбеливающие пасты содержат пероксид карбомида. В некоторых случаях, например, в постоперационный период, такая паста будет дополнительно раздражать слизистую, не давать заживлению раны. Поэтому такие пасты можно использовать либо по показаниям, либо в период отбеливания, но в очень ограниченный срок», — пояснил стоматолог.

Он также рассказал, опасна ли зубная паста со фтором в составе.

«Очень часто компании пытаются различные фториды заменить разными конструкциями с фтором, которые становятся якобы более безопасными. По факту не стоит бояться настолько фторидов, как о них кричат. Да, у них есть определенное воздействие, но с учетом того, какую продукцию у нас молодые люди употребляют, например, фастфуд, то я бы сразу сказал, что фториды — далеко не самая страшная вещь», — констатировал Тумашевич.

Ранее биохимик предупредил об опасности тренда на отбеливание зубов энзимными пастами.