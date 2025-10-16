На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина хочет признать гагаузов коренными народами Украины

Глава МИД Украины предложил отнести гагаузов к коренным народам Украины
true
true
true
close
Shutterstock

Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с инициативой признания гагаузов коренным народом Украины. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

«Гагаузы – неотъемлемая, интегрированная, органическая часть украинского общества. Вероятно, сегодня уже справедливо было бы говорить о распространении на гагаузское сообщество действия закона «О коренных народах Украины», – заявил Сибига.

Министр подчеркнул, что на территории Украины проживает около 130 национальных сообществ, и гагаузы играют роль важного связующего звена между Украиной и тюркским миром.

В июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины», который присваивает этот статус, в частности, крымским татарам, караимам и крымчакам. Русские в данный перечень не включены. Закон определяет права коренных народов на территории государства и регулирует их реализацию.

В конце сентября бывшая глава Гагаузии, лидер партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах заявила что на протяжении всей избирательной кампании органы власти боролись с оппозицией.

Ранее глава Гагаузии призвала молдаван голосовать на выборах против «рабства».

