Глава Гагаузии призвала молдаван голосовать на выборах против «рабства»

Гуцул призвала жителей Молдавии голосовать на выборах против милитаризации
Михай Карауш/РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала жителей Молдавии голосовать на выборах против милитаризации и внешнего управления. Об этом говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале политика.

«Мы должны сказать твердое «нет» рабству через внешнее управление, бесконечным кредитам, обременяющим будущие поколения, милитаризации, которая втягивает нашу страну в чужие конфликты. Наш голос — это наш мир, наша свобода, наш суверенитет», — говорится в заявлении.

28 сентября в Молдавии открылись избирательные участки для голосования на выборах парламента. За право участия в парламенте будут бороться 23 конкурента, включая 15 партий, четыре блока и четырех независимых кандидатов. Всего в парламенте доступно 101 депутатское место.

До этого военный эксперт Александр Степанов заявил, что НАТО в настоящее время формирует на территории Молдавии базы для контроля логистики грузов и перемещения воинских подразделений. Эксперт предположил, что целями являются Одесса, молдавский регион Буджак и Приднестровье.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». По версии следствия, с 2019 по 2022 год политик ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с предстоящими 28 сентября парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее в Госдуме заявили, что Молдавия готовится к нападению на Приднестровье.

Выборы в Молдавии
