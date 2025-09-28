На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-глава Гагаузии заявила, что молдавские власти всю кампанию боролись с оппозиционерами

Экс-глава Гагаузии Влах: власти в Молдавии всю кампанию боролись с оппозицией
Мирослав Ротарь/РИА Новости

Бывшая глава Гагаузии, лидер партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах заявила что на протяжении всей избирательной кампании органы власти боролись с оппозицией. Об этом пишет РИА Новости.

«Всю избирательную кампанию все органы власти боролись с оппозицией, все органы власти были инструментами, которые работали на действующую партию. В этой связи мы очень серьезно осуждаем, каким образом была организована избирательная кампания», — сказала она.

Она добавила, что во время избирательной кампании население наказывали штрафами.

В Молдавии в воскресенье, 28 сентября проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки.

За право попасть в парламент борются 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов.

Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 — международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.

Ранее бывшей главе Гагаузии Ирине Влах запретили въезд в Польшу.

