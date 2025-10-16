На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какие товары россияне чаще всего заказывают «по клику»

«Мегамаркет»: россияне стали чаще заказывать инструменты и масло «по клику»
true
true
true
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Доставка «по клику» в России по итогам девяти месяцев 2025 года выросла на 13% и составила 36,4%, россияне начали чаще заказывать таким способом инструменты, подсолнечное масло, консервированный тунец и сим-карты. Об этом «Москве 24» сообщили в пресс-службе маркетплейса «Мегамаркет».

Обычно заказы оформляют с 13:00 до 16:00, а также в промежуток с 07:00 до 09:00. Около 60% заказов делают женщины, они активно выбирают товары повседневного спроса. Мужчины чаще приобретают электронику. В числе регионов-лидеров по количеству онлайн-доставок оказались Москва, Санкт-Петербург, а также Свердловская и Воронежская области.

«Экспресс-доставка превращается из опции в норму. Клиенты хотят получать все — от смартфона до набора инструментов — в тот же день, когда оформили заказ», — отметил директор направления развития логистических решений в «Мегамаркете» Евгений Малышев.

Результаты опроса, проведенного сервисом «X5 Клуб» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), до этого показали, что каждый пятый опрошенный россиянин (19,3%) пользуется доставкой продуктов из-за лени. Главная причина популярности доставки продуктов из супермаркетов — экономия времени. Этот фактор отметили 44,3% участников опроса.

Ранее россияне ответили, где они покупают одежду.

