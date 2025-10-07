На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне рассказали, почему заказывают доставку продуктов

Каждый пятый опрошенный россиянин пользуется доставкой продуктов из-за лени
Depositphotos

Каждый пятый опрошенный россиянин (19,3%) пользуется доставкой продуктов из-за лени. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «X5 Клуб» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Главная причина популярности доставки продуктов из супермаркетов — экономия времени. Этот фактор отметили 44,3% участников опроса. Еще 40,2% россиян ценят возможность заказать тяжелые товары, которые привезет курьер. Каждый четвертый выбирает онлайн-доставку ради скидок и акций, доступных только при заказе через приложение. Еще 16,5% заказывают, когда внезапно заканчиваются нужные продукты, а 12,4% — для плановых закупок на неделю.

Большинство россиян активно пользуются доставкой продуктов на дом — хотя бы несколько раз в месяц заказы делают 93,3% опрошенных. 43,8% россиян заказывают доставку пару раз в месяц, 21,1% — не реже одного раза в неделю, а 23,7% — каждые несколько дней. Ежедневно оформляют заказы 4,6% респондентов, предпочитая курьеров походам в магазин. Самыми востребованными товарами при заказе онлайн остаются молоко и йогурт, овощи, хлеб, сладости, фрукты, выпечка и сладкие газированные напитки.

Более половины опрошенных совершают спонтанные покупки при заказе онлайн. Чаще всего в корзине оказываются товары по скидке, сладости и снеки, готовая еда и выпечка. Лишь 14% покупателей следуют заранее составленному списку.

Россияне жалуются на непредвиденные замены товаров (48,5%) и отсутствие нужных позиций (57,7%) при доставке. Еще 43,3% недовольны длительными интервалами доставки.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

