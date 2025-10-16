На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне ответили, где они покупают одежду

«КП»: 50% россиян покупают одежду на маркетплейсах
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Ровно половина (50%) россиян покупают одежду через маркетплейсы, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,7 тыс. человек.

Эта часть опрошенных отметила, что это позволяет им выбрать любые вещи и приобрести их дешевле, чем в обычном магазине. При этом 30% заявили, что совершают покупки в торговых центрах, потому что так они могут провести время с семьей.

«На маркетплейсах можно покупать только какие-то безделушки, покупать одежду и обувь там — дурной тон», — сказал участник опроса.

11% респондентов покупают одежду на вещевых рынках, 6% — в фирменных магазинах. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что многие вещи шьют сами, другие — предпочитают аутлеты и секонд-хенды.

«Где удобно, там и покупаем. Иногда хочется именно прогуляться в ТЦ, померить что-то. Секонд-хенд любим. Что-то на маркетплейсах заказываем, если некогда ходить по магазинам», — поделилась участница опроса.

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов до этого перечислил тренды в верхней одежде. По его словам, можно составлять многослойные образы и по максимуму применять все модные тренды. К любимым моментам этого сезона он отнес куртки, кожаные анораки и пальто с высоким горлом, все оттенки серого, галстуки, меховые горжетки и настроение ретро.

Ранее ведущий «Модного приговора» назвал самую стильную верхнюю одежду осени.

