СК назвал число дел, возбужденных с 2014 года о преступлениях киевского режима

СК: с 2014 года возбуждено около 8,5 тысяч дел о преступлениях киевского режима
Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет (СК) России с 2014 года возбудил около 8,5 тыс. уголовных дел о преступлениях украинских вооруженных формирований в отношении мирного населения и российских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что дела возбуждены в том числе «в отношении украинских военнослужащих, представителей военно-политического руководства и силовых структур, членов радикальных объединений и иностранных наемников».

До этого в Мариуполе под руководством главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина прошло оперативное совещание по расследованию преступлений, которые были совершены киевским режимом.

Также сообщалось, что около 27 тыс. мирных жителей пострадали с 2014 года в результате преступлений киевского режима, более 7 тыс. из них не выжили, в том числе 225 детей. В СК также отметили, что в ходе задержания украинских военных, выявляются новые факты преступлений их сослуживцев против жителей Белгородской области и ДНР.

Ранее троих украинских военных осудили за вторжение в Курскую область.

