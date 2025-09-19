На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Троих украинских военных осудили за вторжение в Курскую область

Трое солдат ВСУ получили сроки до 16,5 года за вторжение в Курскую область
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Украинские военнослужащие, вторгшихся в Курскую область, получили от 16 до 16,5 года лишения свободы. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Военнослужащие ВСУ из 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Николай Самсонов, Виктору Манита и Андрей Шевчук были признаны виновными в совершении теракта в Курской области. В результате Самсонова и Шевчука лишили свободы на 16 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии. Виктор Манита получил 16,5 года с отбыванием четырех лет в тюрьме.

Следствием доказало, что в феврале 2025 года Самсонов, Манита и Шевчук, вооруженные автоматами АК-74 и гранатами, совместно с сослуживцами пересекли границу России через контрольно-пропускной пункт «Суджа» в Курской области. Также они участвовали в вооруженном блокировании села Малая Локня Суджанского района.

1 марта 2025 года в ходе боевых действий Самсонов, Манита и Шевчук были задержаны военнослужащими ВС РФ и переданы следствию.

16 сентября украинского военнослужащего Романа Фризпалия, участвовавшего в вооруженном вторжении в Курскую область, приговорили к 14 годам лишения свободы. Следствие и суд установили, что 20 апреля 2025 года он в составе подразделения на бронетранспортере Bradley, вооруженный автоматом и гранатами, незаконно пересек границу РФ и вошел в Курскую область.

Ранее стало известно о попытке диверсантов ВСУ прорваться в Курскую область.

Атаки на Курскую область
