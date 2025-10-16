На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме сочли вмешательством в дела России заявления Трампа о поставках нефти Индии

Депутат Луговой: Трамп вмешивается в дела России, заявляя об отказе Индии от нефти
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Дональд Трамп заявил, что в Индии выразили готовность отказаться от закупки российского газа. Однако, ничего нового в заявлениях президента США нет — их можно расценивать, как попытку вмешательства во внутренние дела России, поделился с «Газетой.Ru» мнением депутат Госдумы Андрей Луговой.

«Я думаю, никакой сенсации нет — Трамп уже многократно об этом говорил, причем говорит не еженедельно, ежедневно. Сомневаюсь, что Индия будет стрелять себе в ногу, как это делает Европа. Что касается вмешательства во внутренние дела — конечно, да. Но, как заявляет Трамп — это дипломатические попытки якобы принудить нас к переговорам с Украиной. Это путь в никуда, так вопросы не решаются. Говорит Трамп? Ну и пусть говорит, — пусть говорят», — сказал он.

До этого президент США уже неоднократно угрожал странам-партнерам России ввести стопроцентные пошлины, если Москва не заключит мир с Киевом. В конце июля 2025 года иностранные издания сообщали, что Индия прекратила закупать у России нефть. В Госдуме тогда усомнились в прекращении поставок газа и нефти Индии, аргументируя, что эта страна — второй по объемам партнер по закупке сырья. После этих заявлений российский рынок открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,1%, а мировые цены на нефть выросли до +1% за баррель.

11 октября Дональд Трамп своими заявлениями обрушил рынок криптовалют во всем мире. Он заявил, что в очередной раз введет стопроцентные пошлины в отношение Китая. Через два дня СМИ писали, что криптовалюты отыграли падение после очередных слов Трампа, что «США поможет Китаю». Западные СМИ отмечали, что за полчаса до заявлений Трампа и обвала рынка «некий инвестор» сделал ставку на снижение, заработав $160 млн.

Ранее в Японии ответили на призыв США отказаться от энергоносителей из РФ.

