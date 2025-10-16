В Японии ответили на призыв США отказаться от энергоносителей из РФ

Kyodo: в Токио рассмотрят ответ на призыв США отказаться от энергоносителей РФ

Япония рассмотрит ответ на призыв США отказаться от российских энергоносителей. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

До этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Белый дом ожидает от Японии прекращения закупок российской нефти. Данный вопрос обсуждался в ходе его переговоров с японским коллегой Кацунобу Като.

«В сотрудничестве со странами G7 Япония рассмотрит, что можно сделать», — говорится в сообщении.

23 сентября президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что обсудит с лидерами стран-членов Европейского союза сокращение импорта российских энергоносителей. По словам американского лидера, страны ЕС пытаются «вести борьбу с Россией», но продолжают закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал требование Трампа нереалистичным. При этом он подчеркнул, что Вашингтон позицию Будапешта понимает.

Ранее Трамп заявил, что может ужесточить санкции против России.