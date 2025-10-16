«Хотят всех выгнать»: пенсионер Еременко заявил о русофобии в Латвии

Власти Латвии хотят выгнать из страны всех русскоязычных людей, а также тех, кто является гражданином России. Об этом РИА Новости заявил выдворенный 74-летний пенсионер Григорий Еременко.

По его словам, во времена СССР отношение латвийцев к русским было хорошим. Благожелательный настрой сохранялся даже после распада Союза, отметил Еременко. Однако теперь ситуация изменилась, и русские для латвийских властей стали неугодными — «они для этого (для выдворения русских — прим.ред.) даже специально законы придумали».

Накануне Госдума рекомендовала правительству России проработать инструменты поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе ввести «карту российского соотечественника».

Это связано с депортацией из Латвии граждан России. В документе сказано, что Госдума решительно осуждает дискриминацию россиян со стороны латвийских властей и призывает мировое сообщество, которое мыслит здраво, осудить неонацистскую политику Риги, нарушающую права и свободы людей.

Ранее в Латвии предложили оставить рекламу на радио и ТВ только на латышском языке.