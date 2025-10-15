В Латвии предложили оставить рекламу на радио и ТВ только на латышском языке

В парламенте Латвии предложили оставить рекламу на радио и ТВ только на латышском

Депутаты парламента Латвии от национал-консервативной партии «Национальное объединение» Артурс Бутанс и Юргис Клотиньш предложили внести изменения в закон, согласно которому реклама на местном телевидении и радио должна быть только на латышском языке. Об этом сообщает портал Delfi.

Отмечается, что исключением станут иностранные СМИ, которые вещают на иностранном языке и ретранслируются в Латвии.

«Реклама, как и любая публичная коммуникация в Латвии, должна укреплять позиции государственного языка. Это также вопрос безопасности», — сказал Бутанс.

В 2024 году Национальный совет по электронным СМИ предложил разрешить рекламу в местных СМИ только на латышском языке и прекратить радиовещание на русском языке.

10 октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Пуке добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

Позже уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила Верховному комиссару ООН по правам человека, что готовящаяся высылка россиян из Латвии нарушает права человека. Она призвала сделать все возможное для того, чтобы «прекратить беззаконные, безнравственные действия».

Ранее в Кремле прокомментировали возможную депортацию россиян из Латвии.