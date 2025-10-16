Стало известно, что может ускорить развитие варикоза

Генетическая предрасположенность, длительная работа на ногах или в сидячем положении, а также гормональные изменения, беременность, лишний вес могут ускорить развитие варикозной болезни. Об этом Pravda.Ru рассказала хирург-флеболог Юсуповской больницы, кандидат медицинских наук Елена Смирнова.

По ее словам, чаще с этой проблемой сталкиваются женщины. Эксперт уточнила, что на ранних стадиях справиться с ней могут помочь венотоники, компрессионный трикотаж и специальные упражнения, которые активируют работу мышц голени и предотвращают застой крови.

«Склеротерапия остается «золотым стандартом» при сосудистых звездочках и ретикулярных венах. С помощью тончайшей иглы вводится препарат, который выключает поврежденный сосуд, и он со временем исчезает. Все большую популярность набирает и чрескожный неодимовый лазер — он эффективно удаляет мелкие сосуды на ногах и лице», — отметила Смирнова.

Для профилактики варикоза она посоветовала изменить образ жизни — больше двигаться, например, ходить или плавать, принимать контрастный душ для ног перед сном, контролировать вес.

Врач-терапевт Ирина Никулина до этого рассказала «Газете.Ru», что сниженная мобильность и несбалансированный рацион с обилием соленой и жирной пищи, усиливающей дегидратацию, приводят к развитию отека в ногах и усиливают симптомы варикоза. Добавление в рацион ягод, цитрусовых, болгарского перца, шпината и огурцов поможет справиться с проблемой.

