проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам раскрыли секреты защиты ног от отеков и варикоза

Врач Никулина: пять продуктов помогут защитить ноги от отеков и варикоза

true
true
true
close
megaflopp/Shutterstock/FOTODOM

Сниженная мобильность и несбалансированный рацион с обилием соленой и жирной пищи, усиливающей дегидратацию, приводят к развитию отека в ногах и усиливают симптомы варикоза. Добавление в рацион ягод, цитрусовых, болгарского перца, шпината и огурцов поможет справиться с проблемой, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт Ирина Никулина.

Варикозное расширение вен, состояние, при котором венозные стенки деформированы и воспалены, — заболевание массовое. По данным ВОЗ, ему подвержена почти треть мирового населения. В России, согласно статистике, такой диагноз имеют порядка 38 миллионов жителей. Это обусловлено малоподвижным образом жизни и лишним весом все большего числа юных пациентов.

«Если нет возможности размяться в течение дня, помогут простые советы: побольше воды и травяных чаев. Помимо этого, не стоит забывать, что еда тоже стоит на защите сосудов. Ягоды (черника, смородина, вишня) богаты антоцианами. Это мощные антиоксиданты, укрепляющие капилляры. Цитрусовые, болгарский перец и зелень содержат витамин С и рутин. Этот дуэт идеален для синтеза коллагена и поддержания эластичности венозных стенок. Листовые овощи (шпинат, капуста) — источник магния и калия, регулирующих водный баланс и уменьшающих судороги. Сельдерей и огурцы — натуральные диуретики. Они помогают мягко выводить лишнюю жидкость», — отметила Никулина.

Также врач посоветовала ограничить употребление соли (она существенно задерживает воду в организме), фастфуда, копченостей, сахара, кофе и алкоголя — это сильнейшие дегидратанты.

Ранее стало известно, что в России начнут применять первую отечественную тест-систему для подбора терапии при раке молочной железы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами